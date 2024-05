Au scăzut exporturile de cereale din Ucrainei Ministerul Agriculturii ucrainean a anunțat! Exporturile de cereale ale Ucrainei de la inceputul sezonului 2023/2024 si pana in prezent au ajuns la 42,91 milioane de tone metrice, comparativ cu 42,94 milioane de tone in perioada similara a sezonului anterior, arata datele transmise vineri de Ministerul Agriculturii de la Kiev, transmite Reuters . In primele zece zile din mai au fost exportate 1,55 milioane de tone de cereale. Pe categorii de produse, de la 1 iulie 2023, cand a inceput sezonul 2023/2024, si pana in prezent, Ucraina a exportat 16,4 milioane de tone de grau, 23,8 milioane de tone… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Exporturile de grau si porumb ale Ucrainei ar putea scadea cu aproape un sfert in urmatorul sezon, care va incepe in luna iulie 2024, dupa o recolta mai mica aparuta ca urmare a razboiului, a declarat joi adjunctul ministrului Agriculturii, Taras Visotki, transmite Reuters.

- Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…

- Slovacii nemultumiti de refuzul guvernului lor de a acorda ajutor militar Ucrainei in lupta cu invazia rusa au strans in aceasta saptamana aproape 2 milioane de euro, intr-o incercare de a ajuta la furnizarea de munitii Kievului, transmite Reuters.

- Economia ucraineana a crescut cu 5,3% anul trecut, pe masura ce Kievul a redobandit controlul asupra coridorului de export din Marea Neagra si a strans o recolta agricola consistenta, in pofida continuarii atacurilor rusesti cu rachete si drone, transmite Bloomberg. Conform datelor preliminare publicate…

- Ucraina va primi 6 miliarde de euro de la Uniunea Europeana in urmatoarele doua luni, a declarat, vineri, premierul de la Kiev, Denis Șmihal. Europenii au ajuns sa le plateasca pensiile și salariile ucrainenilor! A recunoscut-o chiar premierul ucrainean Denis Șmihal, care a spus ca Uniunea Europeana…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski va vizita vineri Turcia si se va intalni cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat joi Presedintia de la Ankara, relateaza Reuters, citat de news.ro. Intr-o postare pe platforma X, presedintia turca a precizat ca liderii vor discuta despre evolutia…

- Comandantul Flotei ruse de la Marea Neagra, amiralul Viktor Sokolov, despre care Ucraina a sustinut in septembrie ca l-a ucis intr-un atac cu rachete asupra cartierului general al acestei flote de la Sevastopol, a fost demis dupa ce armata ucraineana a reusit sa scufunde saptamana aceasta inca o nava…

- Ucraina este pe cale sa exporte toate cerealele din recolta sa din 2023, in ciuda atacurilor rusești asupra porturilor și infrastructurii ucrainene, potrivit biroului de afaceri externe al Marii Britanii. Totuși, situația exporturilor din Marea Neagra ramane fragila, avertizeaza ONU. Ucraina a recoltat…