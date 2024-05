Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal ucrainean a dispus vineri ca ministrul agriculturii Mikola Solski sa fie arestat in contextul acuzatiilor privind implicarea sa in achizitionarea ilegala de teren aflat in proprietatea statului in valoare de 7 milioane de dolari, relateaza Reuters. Solski neaga acuzatiile, care se refera…

- Ministerul rus al Apararii va infiinta un centru stiintific si de productie pentru drone si "complexuri robotice", a anunțat sambata, 20 aprilie, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, conform institutiei pe care o conduce, informeaza Reuters și Agerpres.Soigu a facut acest anunt in timp ce inspecta…

- Tarile Uniunii Europene trebuie sa isi trimita sistemele antiracheta pentru a consolida apararea antiaeriana a Ucrainei, ale carei orase sunt supuse atacurilor Rusiei, a declarat joi seful diplomatiei UE, Josep Borrell, avertizand ca Uniunea nu se poate baza doar pe SUA pentru a ajuta Kievul, transmite…

- Un atac al Rusiei cu rachete la primele ore ale serii de miercuri a ucis patru persoane, intre care o fetita de 10 ani, si a ranit altele sapte in districtul Odesa din sudul Ucrainei, a declarat guvernatorul regional, citat de Reuters.

- Miercuri, prețurile petrolului au inregistrat o creștere semnificativa de 3%, atingand un maxim de patru luni, pe fondul reducerii stocurilor de țiței din SUA și a atacurilor recente ale Ucrainei asupra rafinariilor din Rusia. Prețul țițeiului european Brent a depașit 84 de dolari pe baril. Aceasta…

- Declarația a fost facuta de comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, pentru Reuters, potrivit Agerpres ."Inchiderea granitelor nu este niciodata o idee buna, cu atat mai putin a granitelor cu un vecin care are atat de mare nevoie de conectivitate", a declarat Adina Valean. "Atata timp cat…

- Uniunea Europeana nu vede de ce ar fi nevoie de prelungirea acordului referitor la transportul de gaze rusesti spre Europa via Ucraina, inainte de expirarea sa la finele acestui an, a declarat joi comisarul european pentru Energie, Kadri Simson, transmite Reuters. Printre țarile care folosesc cel mai…

- Fermierii din Ucraina, un mare cultivator si exportator mondial de porumb, ar urma sa reduca in acest an suprafetele insamantate cu porumb cu pana la 9%, comparativ cu 2023, arata un sondaj efectuat de Ministerul ucrainean al Agriculturii, transmite Reuters. Potrivit concluziilor acestui sondaj,…