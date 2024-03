Virgiliu Nanu, presedintele PSD Prahova și prefectul județului, ii face concurența lui Iulian Dumitrescu , acuzat de coruptie si aflat sub control judiciar, la presedintia Consiliului Judetean Prahova. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a anuntat ca a facut demersurile necesare incetarii mandatului sau de prefect, pentru a candida la presedintia Consiliului Judetean Prahova. Pentru aceasta functie PNL Prahova a anuntat ca il sustine pe Iulian Dumitrescu, acuzat de coruptie si aflat sub control judiciar. Liderul PSD Prahova a facut anunțul intr-o conferinta de presa in care a avut pe pupitru…