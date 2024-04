Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL Prahova, Iulian Dumitrescu, care este suspendat din functia de presedinte al Consiliului Judetean Prahova dupa acuzațiile DNA, si-a depus miercuri, 24 aprilie, semnaturile si dosarul de candidatura pentru un al doilea mandat in fruntea CJ, potrivit comunicatului de presa.„Nu a fost…

- Fostul președinte al Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, vrea cu orice preț un al doilea mandat, deși se afla sub control judiciar pentru o mita de 3,2 milioane de euro. Fostul prim vicepreședinte PNL, Iulian Dumitrescu, se afla sub al doilea control judiciar de 60 de zile, fiind acuzat…

- Virgiliu Nanu, presedintele PSD Prahova și prefectul județului, ii face concurența lui Iulian Dumitrescu , acuzat de coruptie si aflat sub control judiciar, la presedintia Consiliului Judetean Prahova. Prefectul judetului Prahova, Virgiliu Nanu, a anuntat ca a facut demersurile necesare incetarii mandatului…

- Tribunalul Bucuresti a decis, marti, ca bunurile si conturile presedintelui Consiliului Judetean Prahova, Iulian Dumitrescu, raman sub sechestrul impus de procurorii DNA in cadrul anchetei care vizeaza fapte de coruptie. Iulian Dumitrescu este cercetat sub control judiciar pentru luare de mita si fals…

- Procurorii DNA i-au pus sub control judiciar pe Iulian Dumitrescu, presedintele Consiliului Judetean Prahova, dar si pe sora sa, Angelica Marilena Lambrea, si cumnatul sau, Adrian Daniel Lambrea.