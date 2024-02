Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii DNA efectueaza joi dimineața 16 percheziții intr-o dosar penal in care este vizat președintele Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, potrivit unor surse judiciare citate de G4Media și Antena3.Percheziții au loc la domiciliul lui Iulian Dumitrescu și la membri ai familiei acestuia.…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, le-a spus colegilor in sedinta conducerii ca, desi in coalitie s-a incercat sa se transfere responsabilitatea catre liberali si sa se arate neimplicarea in protestele transportatorilor si fermierilor, colegii sai au incercat tot timpul sa gaseascu soluții.

- A avut loc prima ședința a Biroului Politic Național al PNL din 2024. In cadrul ședinței, liberalii au stabilit prioritațile pentru anul acesta. Printre acestea se numara infrastructura de transport, din educație și din sanatate. Prin intermediul unei postari facute pe pagina sa oficiala de Facebook,…

- Nicolae Ciuca a dezvaluit care sunt planurile sale de Craciun, oficialul declarand ca știe sa faca sarmale dar și paine. De asemenea, liderul PNL a marturisit ca va fi impreuna cu familia si nepotelele sale. ”Sunt cu familia, in fiecare an am fost cu familia, mai ales acum avem o familie largita, avem…

- Marți seara, la sediul PNL a avut loc o discuție pe marginea bugetului pentru 2024. La intalnire au participat președintele Nicolae Ciuca, ministrul Finanțelor Marcel Boloș, ministrul Educației Ligia Deca și grupul fiscal al partidului.Potrivit unor surse, in urma discuției, președintele PNL - Nicolae…

- Lucrarile pentru realizarea Centurii orasului Comarnic au demarat luni, in prezenta ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Tronsonul urmeaza sa aiba o lungime de 6 kilometri care va putea fi parcursa in 4 minute. „Dupa ce am fost ales presedinte al Consiliului Judetean Prahova si am spus ca vreau…

- Consiliul Judetean (CJ) Prahova a anunțat ca lucrarile pentru realizarea Centurii Comarnic incep luni, termenul de finalizare a investitiei fiind noiembrie 2024. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, va fi prezent, luni dupa-amiaza, la Comarnic, la demararea lucrarilor de constructie a Centurii…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a transmis vineri in sedinta conducerii PNL ca coagularea dreptei se va face in jurul PNL, el precizand ca sunt in faza de finalizare a fuziunii prin absorbtie cu ALDE, potrivit unor surse liberale.Nicolae Ciuca le-a transmis liberalilor ca coagularea dreptei se va…