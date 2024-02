Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat surse. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la Hidro Prahova au loc concomitent…

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat pentru Realitatea Plus surse. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la Hidro…

- Anchetatori din cadrul DNA Bucuresti au descins, joi, la sediul furnizorului de apa Hidro Prahova, au declarat pentru News.ro surse locale. Compania este cel mai mare furnizor de servicii de apa si canalizare din judet, avand ca actionar majoritar Consiliul Judetean Prahova. Perchezitiile de la…

- Procurorii DNA desfașoara o serie de percheziții, in ziua de 1 februarie 2024, la mai multe adrese, inclusiv la un apartament pe care-l deține Iulian Dumitrescu, președintele Consiliului Județean Prahova. Iulian Dumitrescu ocupa și una dintre cele patru funcții de prim-vicepreședinte al PNL. Surse judiciare…

- Au aparut primele imagini cu perchezițiile DNA de la Consiliul Județean Prahova.Iulian Dumitrescu ar fi vizat, intr-un dosar DNA, de acuzatii de luare de mita si fals in declaratii. Iulian Dumitrescu este presedinte al Consiliului Judetean Prahova si prim-vicepresedinte PNL pe Mediu de Afaceri…

- Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au efectuat astazi dimineața 16 percheziții la domiciliul președintelui Consiliului Județean Prahova, Iulian Dumitrescu, și la membri ai familiei acestuia. Surse judiciare au anunțat ca Dumitrescu este suspectat de luare de mita și fals in declarații,…

- Cornel Dinicu nu a vrut sa faca declarații in fața anchetatorilor, prevalandu-se de dreptul la tacere. Acesta și ceilalți doi administratori ai pensiunii vor ajunge astazi in fața magistraților cu propunerea de arestare preventiva.Cornel Dinicu nu a dat declarații in fața procurorilor, potrivit unor…

- Lucrarile pentru realizarea Centurii orasului Comarnic au demarat luni, in prezenta ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Tronsonul urmeaza sa aiba o lungime de 6 kilometri care va putea fi parcursa in 4 minute. „Dupa ce am fost ales presedinte al Consiliului Judetean Prahova si am spus ca vreau…