In disperarea pentru un nou mandat de președinte al Consiliului Județean Prahova, baronul PNL Iulian Dumitrescu, prin omul sau de incredere, Dumitru Tudone, a marit in aceasta saptamana potul susținerii din bani publici pentru primarii PNL de la 4.000.000 la 5.500.000 de euro, dar aranjamentul sau a fost dejucat de prefectul de Prahova, in instanța.