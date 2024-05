Stiri pe aceeasi tema

- Jaqueline Cristian, venita din calificari, a acces in turul trei la Madrid, dupa ce a eliminat-o vineri pe Barbora Krejcikova, din Cehia (27 WTA), care a caștigat Roland Garros. Cristian a pierdut primul set (2-6), dar a dominat apoi autoritar – 6-0, 6-2 in seturile doi si trei. Singurul lor meci anterior…

- Jaqueline Cristian (25 de ani, 73 WTA) a invins-o pe Barbora Krejcikova (28 de ani, 27 WTA), scor 2-6, 6-0, 6-2, și s-a calificat in „șaisprezecimile” turneului de la Madrid. „Nu sunt genul care se uita peste fileu. Daca eu sunt bine, pe asta ma focusez oricum. Mi se pare ca am șansele mele și ca sunt…

- Jaqueline Cristian, 25 de ani, locul 73 mondial, s-a impus in primul tur al turneului WTA 1000 de la Madrid in fața polonezei Magdalena Frech, 7-5, 6-2, revenind de la 1-5 in primul set. In continuare, se va duela cu Barbora Krejcikova, campioana de la Roland Garros 2021. ...

- A patra favorita la startul turneului de categorice „WTA 500” de la Stuttgart, kazaha Elena Rybakina s-a impus in finala in fața ucrainencei Marta Kostyuk (27 WTA) in doar doua seturi, scor 6-2, 6-2.

- Jessica Pegula și Victoria Azarenka au oferit cea mai spectaculoasa partida a zilei la turneul „WTA 500” de la Charleston. Principala favorita s-a calificat in semifinale, dupa ce fiecare dintre ele au ratat cate patru mingi de meci.

- Sorana Cirstea, locul 22 WTA, a invins-o pe Marketa Vondrousova, favorita 7, campioana de la Wimbledon, cu scorul de 2-6, 7-6 (1), 6-1 și e in semifinalele turneului de 1000 de puncte de la Dubai.

- Sorana Cirstea (22 WTA, 33 de ani) s-a calificat in sferturile turneului de la Dubai, dupa ce a trecut de croata Donna Vekic (31 WTA, 27 de ani), 3-6, 6-3, 7-5. Dupa un inceput de meci lent, in care a pierdut primul set, Sorana Cirstea a revenit spectaculos. A caștigat urmatoarele doua seturi, dupa…