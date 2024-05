Stiri pe aceeasi tema

- Doua fete de 13 ani au fost batute, pe o strada din Galati, de un grup de zece adolescente. Conflictul se pare ca pornit de pe retelele de socializare, potrivit Monitorul de Galati . Potrivit IPJ Galati , Sectia 3 Politie Galati a fost sesizata, duminica, printr-un apel la 112, de un barbat, de 47 de…

- Polițiștii rutieri au amendat-o din nou pe Diana Șoșoaca, dupa ce au prins-o conducand duminica cu 110 km/ora pe un sector de drum unde limita maxima de viteza era de 40 km/h, de data aceasta pentru „afirmațiile și expresiile proferate” la adresa agenților. Amenda este de 1.000 de lei pentru incalcarea…

- Apar din ce in ce mai multe detalii șocante despre tragedia de la spitalul Movila din Ploiești. Familia femeii moarte vrea sa știe de ce ea nu a putut fi salvata, in timp ce alți pacienți au fost. Fiica femeii a vorbit cu medicii, iar declarațiile ei sunt ingrozitoare. Iata ce i s-a spus!

- Potrivit martorilor, individul i-a distrus femeii telefonul, apoi a inceput sa o loveasca pana cand aceasta a cazut la pamant. Cațiva oameni aflați in zona i-au sarit acesteia in ajutor. Polițiștii au fost chemați de urgența la fața locului, iar victima le-a marturisit ca barbatul a amenințat-o in urma…

- Tupeu maxim pentru un tanar de 22 de ani, din Turda, care azi-noapte, in jurul orei 1.30, a circulat pe strada Barițiu din localitate, deși avea permisul de conducere suspendat. ”In data de 25 februarie a.c., in jurul orei 01.30, polițiștii Biroului Rutier Turda au depistat un tanar, de 22 de ani, din…

- Fostul premier l-a provocat pe Mircea Negulescu și i-a transmis ca il așteapta la „o bataie in strada, in Ploiești, ca ești interlop” , am incheiat citatul. Potrivit lui Victor Ponta, Mircea Negulescu i-ar fi trimis un mesaj in care l-a amenințat cu instanța. Scandalul intre cei doi a pornit dupa ce…

- Mai multe fete s-au batut, joi, intr-o școala din Hunedoara, dar si in afara acesteia. Una dintre fetele implicate si-a chemat sora mai mare, care a intrat intr-o sala de clasa si a palmuit o eleva. Polițiștii au deschis un dosar penal.