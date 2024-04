Stiri pe aceeasi tema

- Nebunie la Timișoara, unde, aflat in campanie, primarul Dominic Fritz s-a filmat in timp ce se demolau amenajarile de pe o strada care leaga Parcul Copiilor de strada C.D Loga, acolo unde are sediu primaria și unde locuiesc romii de matase ai Timișoarei, cunoscutele clanuri Carpaci și Stancu.

- Incepand de duminica, Raul Olajos a pornit oficial in cursa pentru funcția de primar al Timișoarei. Acum la REPER, el spune ca nu e vorba, in primul rand, despre candidatura sa, ci despre echipa partidului. Dupa independenții Marian Vasile și Cristian Moș, plus Dominic Fritz de la Alianța Dreapta Unita…

- Mediul de afaceri timișorean are nevoie de susținere la nivel local, spune Ionuț Gaița, antreprenor local, directorul de campanie al lui Nicolae Robu. Din acest motiv e nevoie de eliminarea supraimpozitarii impuse de actuala administrație a Timișoarei, mai subliniaza acesta. De la un mandat de primar…

- Nicolae Robu, candidatul Alianței PSD-PNL la Primaria Timișoara, și-a prezentat primele trei proiecte: reducerea taxelor locale, modernizarea transportului public și stimularea economiei locale In ceea ce privește partea fiscala, Robu a subliniat importanța reducerii taxelor și impozitelor locale.…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei și Mehita Fanny Sylla, Manager Regional, Banca Mondiala – Corporația Financiara Internaționala (International Finance Corporation, IFC) au semnat astazi acordul de asistența pentru construirea unui spital public nou in parteneriat public-privat. Cheltuielile de capital,…

- Coabitare cu Nicolae Robu, dintr-o postura de viceprimar? Este un scenariu pe care actualul primar, Dominic Fritz, nu il discuta, subiectul fiind trecut la capitolul ”intrebari ipotetice”, la ordinea zilei fiind ținerea Timișoarei pe drumul european, așa cum definește reprezentantul USR succesul la…

- Coaliția de guvernare a ajuns la un acord de principiu sa susțina candidați comuni pentru funcțiile de primar al municipiului Timișoara și președinte al Consiliului Județean Timiș, conform unor surse din coaliție. Candidatul la primaria reședinței de județ ar urma sa fie de la PNL, in timp ce PSD…

- Nicolae Robu l-a atacat, astazi, dur pe actualul primar Dominic Fritz dupa ce acesta s-a laudat ca a semnat autorizația de construire pentru viitorul stadion ”lego” in zona Calea Buziașului. ”Rușine, Fritz! Trei ani ai ținut proiectul pe loc și acum te lauzi cu el cu o nesimțire care efectiv nu poate…