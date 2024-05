Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un nou val de dizolvari și demisii din cadrul AUR, filialele locale se desprind in urma unui scandal legat de presiuni pentru listele electorale. Ultimul caz notabil este cel al filialei AUR Nehoiu din județul Buzau, unde fostul coordonator, Toni Bacescu, și echipa sa au decis sa paraseasca partidul.…

- Liderii organizațiilor județene AUR vor fi testați cu detectorul de minciuni. Testarea cu poligraful reprezinta un ”test de integritate” și este necesara pentru a scadea riscul de tradare. Informația a fost confirmata de catre fostul prim-vicepreședinte al partidului, Marius Lulea. Testarea cu detectorul…

- Cantautorul George Nicolescu a fost numit, miercuri, post-mortem, cetatean de onoare al municipiului Ploiesti, oras in care artistul s-a nascut in urma cu 74 de ani. Consilierii au aprobat, in cadrul unei sedinte extraordinare a Consiliului Local Ploiesti, proiectul privind acordarea titlului de cetatean…

- Intr-un moment de surpriza și schimbare brusca a taberei politice, toți cei zece primari ai Partidului Național Liberal (PNL) din județul Buzau au anunțat ca vor candida la alegerile locale din 9 iunie 2024 pe listele Partidului Social Democrat (PSD). Aceasta decizie vine in contextul in care organizația…

- Guvernu a publicat, in consultare publica, proiectul de ordonanța de urgența privind organizarea și desfașurarea alegerilor europarlamentare și alegerilor locale stabilite la data de 9 iunie 2024. Fața de legislația in vigoare, acest proiect vine cu o serie de derogari interesante, iar cele mai importante…

- Emisiunea de marci postale "Patrimoniu cultural, Buzau, Palatul Comunal" este disponibila de miercuri in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi, Timisoara, precum si online pe http://romfilatelia.ro/store/. Emisiunea, care marcheaza aniversarea a 120 de ani de la…

- Uniunea Europeana le-a recomandat discret țarilor membre ca la intocmirea listelor pentru alegerile europarlamentare din iunie 2024 sa țina cont de o anume cerința extrem de controversata. Protestul de acum o saptamana de la sediului PSD din București prin care i se transmitea premierului Marcel Ciolacu…

- Biroul Politic Național al PNL a luat, la ședința din 31 ianuarie 2024, o decizie oarecum surprinzatoare, care a tulburat rau apele in partid. Astfel, președinții de organizații județene nu mai pot sa faca balet politic la alegerile locale și europarlamentare din acest an. Președinții de organizații…