Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne a publicat in transparenta decizionala Ordonanta de Urgenta care prevede comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale. Prin derogare de la legislația in vigoare, primarii și președinții de consilii județene vor putea sa treaca la alt partid fara sa-și piarda mandatul,…

- Subiectul comasarii alegerilor europarlamentare cu locale urmeaza sa fie discutat in sedinta coalitiei de miercuri, intre timp avand loc unele discutii intre liderii celor doua partide din coalitie, Nicolae Ciuca si Marcel Ciolacu, in cursul zilei de duminica, au precizat surse politice. Pentru ca sedinta…

- Nu doar comasarea alegerilor. Traseism: Primarii și consilierii vor putea candida la alegerile locale pentru oricare partid Primarii și aleșii locali vor putea candida la alegerile locale din iunie 2024 pentru oricare partid, in situația in care se va aproba unificarea alegerilor locale cu cele pentru…

- Liderii PSD și PNL vor avea o ședința de coaliție joi, iar atunci ar putea fi luata și decizia finala privind eventuala comasare a alegerilor locale și europarlamentare. Președinții PSD și PNL au agreat deja comasarea alegerilor, dar o decizie finala va fi luata in urma ședinței de coaliție, scrie …

- Liderii PSD și PNL, reuniți in ședința de coaliție, vor lua joi decizia finala privind eventuala comasare a alegerilor locale și europarlamentare, au declarat pentru G4Media surse liberale. O ședința era așteptata pentru week-endul trecut, dar ea a fost amanata din cauza deplasarii la Strasbourg a mai…

- Partidele parlamentare si-ar dori o comasare a alegerilor locale cu cele europarlamentare deoarece le este teama ca, in caz contrar, multi consilieri si primari ar putea pleca la AUR dupa ce vor vedea rezultatul acestei formatiuni politice la scrutin, a declarat, vineri, Felicia Akkaya, coordonator…

- Politic Ce risca primarii migratori la comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale februarie 1, 2024 13:15 Discuțiile legate de modul in care romanii vor merge la vot in acest incarcat an electoral, daca se fac și cum se vor face eventuale comasari, sunt din ce in ce mai intense intre partide,…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, ca problema comasarii alegerilor va fi discutata in partid si in coalitie, iar decizia va fi luata astfel incat „sa fie bine pentru cetatenii Romaniei si pentru democratie”, informeaza AGERPRES . „In primul rand, este o decizie pe care o vom discuta…