Intr-un nou val de dizolvari și demisii din cadrul AUR, filialele locale se desprind in urma unui scandal legat de presiuni pentru listele electorale. Ultimul caz notabil este cel al filialei AUR Nehoiu din județul Buzau, unde fostul coordonator, Toni Bacescu, și echipa sa au decis sa paraseasca partidul. Motivul principal invocat este faptul ca […] The post Filialele AUR se dizolva in pragul alegerilor locale: Acuzații de presiuni pentru listele electorale appeared first on Puterea.ro .