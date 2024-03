Stiri pe aceeasi tema

- Toti cei 10 primari alesi pe listele PNL Buzau la alegerile locale din 2020 vor candida anul acesta din partea PSD, scrie News.ro. Organizatia judeteana PNL Buzau, condusa de la inceputul anului de fostul presedinte PMP Buzau, Adrian Mocanu, va intra in alegeri cu un singur primar in functie, primarul…

- A inceput ședința de Guvern unde ar trebui sa fie adoptata Ordonanța de urgența privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. Daca la alegerile pentru Parlamentul European PSD și PNL merg pe liste comune, la cele locale fiecare partid va participa pe cont propriu. Sunt modificari importante…

- Membri si simpatizanti ai partidului Alianta pentru Unirea Romaniei (AUR) au protestat, miercuri seara, fata de intentia coalitiei de guvernare de a comasa alegerile locale cu cele europarlamentare in acest an, conform Agerpres.Targu MureșLa Targu Mures aproximativ 150 de persoane au protestat in…

- Ilustrație: Marian Avramescu Conducerea Partidului Național Liberal (PNL) apreciaza ca ar fi oportuna comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, mai ales in condițiile in care s-a demonstrat ca primarii Partidului Social Democrat (PSD), formațiunea politiCA Colega de coaliție, mai devreme…

- Intr-un incident deosebit de grav, un jurnalist a fost agresat de mai mulți consilieri locali ai Partidului Social Democrat (PSD) in timpul unei ședințe de Consiliu Local desfașurata astazi in localitatea Poșta Calnau, din jud. Buzau. Update: Conform unor informații, edilul comunei Poșta Calnau a sarit…

- Un exod masiv de consilieri din partidele PMP, USR, ALDE și Pro Romania a avut loc joi seara in Buzau, unde peste 370 de aleși locali s-au reunit sub umbrela PNL , pregatindu-se pentru alegerile din 2024. Evenimentul a fost gazduit de președintele filialei PNL, marcand un pas semnificativ in vederea…

- Inca doi primari din PNL Gorj au ales sa paraseasca organizația politica din care fac parte și sa se alature PSD-ului. Este vorba, mai exact, de primarii liberali de la Danciulești și Tanțareni, Marius Dumitra-Badescu și Robert Ciutureanu. In ultima vreme au avut loc mai multe racolaril pe banda rulanta.…