- Liderul PSD Marcel Ciolacu a precizat ca este o idee foarte buna rocada la alegerile prezidentiale, dupa modelul aplicat la rotatia premierilor, insa a atras atentia ca ea ar trebui sa fie pe un mandat complet. „O idee foarte buna. Dar sa fie pe mandat complet. Totusi, nu ne jucam. Cred ca e suficient,…

- Liderii PNL au dezbatut, luni, un posibil scenariu pentru 2024 in care președintele Klaus Iohannis poate ajunge președintele Consiliului European, iar Nicolae Ciuca, in calitate de președinte al Senatului, poate deveni pentru cateva luni președinte interimar. La negocierile din Coaliție, PNL a revenit…

- CALENDARUL ALEGERILOR DIN 2024*SCENARIUL 1:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale-24 noiembrie – parlamentare + primul tur de prezidențiale-8 decembrie – al doilea tur de prezidențiale*SCENARIUL 2:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale + primul tur de prezidențiale-14 octombrie…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, a discutat cu mai mulți colegi de partid despre alegerile prezidențiale din 2024, dar și variantele de comasare.Conform surselor politice participante la discuție exista 2 scenarii de lucru in cadrul coaliției de guvernare. 1. Primul scenariu este…

- Planurile de comasare a alegerilor locale cu primul tur al alegerilor prezidențiale in luna septembrie, propuse de PNL, au generat dezbateri aprinse in cadrul Coaliției de Guvernare. Surse politice indica faptul ca, deși scenariul este in discuție, nu a fost inca agreat de toți membrii coaliției. Propunerea…

- Intrebat miercuri seara la Antena 3 daca el va fi candidatul PSD in cursa pentru Cotroceni, Marcel Ciolacu a raspuns: „Nu neaparat, nu sunt doar eu, mai sunt oameni in Romania”. El l-a oferit drept exemplu pe președintele Academiei Romane, Ioan-Aurel Pop, despre care spune ca este un veritabil om de…