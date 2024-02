Stiri pe aceeasi tema

- In anul 2023, șase partide politice din Romania au primit 227 de milioane de lei și au cheltuit 252 de milioane, dintre care aproape 50% din bani au fost cheltuiți pentru presa și propaganda, adica 120 de milioane de lei, se arata in raportul Expert Forum. Mai exact, PSD a primit 88 de milioane, PNL…

- Liderii PSD și PNL, reuniți in ședința de coaliție, vor lua joi decizia finala privind eventuala comasare a alegerilor locale și europarlamentare, au declarat pentru G4Media surse liberale. O ședința era așteptata pentru week-endul trecut, dar ea a fost amanata din cauza deplasarii la Strasbourg a mai…

- Peste un milion de lei au platit partidele politice pentru promovarea pe rețelele de socializare in Bistrița-Nasaud, in perioada 2019-2024. Culmea, suma cea mai mica a fost investita in promovarea pe rețelele de socializare de AUR, doar 5.000 de lei. In perioada 2019 – 2024, toate partidele politice…

- Daca profesorii și pensionarii vor primi de la 1 ianuarie 2024 o majorare de 13%, subvențiile pentru partidele politice vor crește cu 38% in 2024.Majorarea consistenta a subvenției pentru partide apare in proiectul de buget pentru 2024, care urmeaza sa fie aprobat, joi, de Guvern. Parlamentarii vor…

- Subvențiile platite partidelor prin Autoritatea Electorala Permanenta in anul 2024 vor fi majorate cu 50% fața de anul 2023. Expert Forum solicita partidelor politice de la guvernare sa scada semnificativ sumele.