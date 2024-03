Stiri pe aceeasi tema

- Partidul Umanist Social Liberal (PUSL), inființat de catre Dan Voiculescu, a anunțat ca filiala sa din Buzau discuta posibilitatea unei alianțe electorale cu PNL Buzau pentru alegerile locale și europarlamentare programate pe 9 iunie. Lavinia Șandru, coordonatoarea comunicarii de la PUSL, a transmis…

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, au anuntat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, presedinte al Senatului și premierul Marcel Ciolacu, președintele…

- In perioada 14-15 februarie 2024, Universitatea Babeș-Bolyai (UBB) gazduiește, in calitate de coordonator, intalnirea de deschidere a proiectului Empowering Widening universities in the EUTOPIA-HEALTH consortium to foster academic excellence in Health, finanțat prin programul Orizont Europa al Comisiei…

- Delegațiile conduse de Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca nu au ajuns la un numitor comun privind comasarea alegerilor locale cu cele europarlamentare. PSD si PNL nu au ajuns luni la un acord privind o comasare a alegerilor locale cu europarlamentare si parlamentare cu prezidentiale. O noua ședința a coaliției…

- PAS este deschis sa formeze o coaliție și in Consiliul Municipal Chișinau. Declarația a fost facuta de liderul formațiunii, președintele Parlamentului, Igor Grosu, in cadrul unei emisiuni la Exclusiv TV. Potrivit lui, Partidul Acțiune și Solidaritate are deja experiența de colaborare cu socialiștii.”Noi…

- Privind spre orizontul politic, se contureaza o perspectiva de neimaginat pana nu demult: o Romanie condusa de Diana Șoșoaca și George Simion. Aceste doua personaje controversate, care au avut in trecut colaborari stranii și au figurat pe aceleași liste, apar acum ca presupuși dușmani care poarta negocieri…

- Senatoarea Cristina Breahna Pravaț, prim-vicepreședinte al PSD Bacau și fost consilier local, a amintit ca primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu (USR) a incercat in primul an de mandat sa creasca taxele și impozitele locale. Parlamentarul social-democrat a comentat, astfel, episodul de miercuri, cand…