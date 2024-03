Stiri pe aceeasi tema

- Nu exista nimic blocat, iar relația cu Comisia Europeana funcționeaza foarte bine, spune premierul Marcel Ciolacu despre PNRR. El anunța o discuție, saptamana viitoare, cu Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel european.

- „As dori sa vorbim si despre PNRR. Cer tuturor ministrilor coordonatori de reforme sa fie pregatiti saptamana viitoare pentru dialogul cu doamna Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel european. Vom analiza fiecare jalon important din cererea de plata nr. 3, Este un dialog firesc, serios…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca se va discuta despre fondurile din PNRR in Guvern și se va modifica bugetul multianual aferent reformelor și investițiilor. De asemenea, Ciolacu le-a cerut miniștrilor sa se pregateasca pentru intalnirea cu Celine Gauer, responsabilul cu gestionarea PNRR la nivel…

- Liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat, luni seara, ca a negociat cu propria familie politica doua funcții-cheie la nivel european. Prim-ministrul a afirmat ca este convins ca și liderul liberalilor Nicolae Ciuca va avea o abordare similara, in contextul Congresului PPE

- Conducerea partidului Pro Romania, fondat de Victor Ponta, se afla in negocieri avansate cu partidul extremist AUR pentru formarea unei alianțe politice sau electorale in vederea alegerilor locale și europarlamentare, conform unor surse politice. Miza AUR in aceasta posibila alianța ar fi asigurarea…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat ca „Romania are o șansa serioasa sa ocupe o poziție impotanta la nivel european", asta in cazul in care președintele Klaus Iohannis ar fi ales drept președinte al Consiliului European. „Romania are o șansa serioasa sa ocupe o poziție importanta la nivel…

Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța pregatiri la nivel national: Pompieri pregatiți sa intervina daca situația o impune