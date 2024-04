Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu l-a numit luni, la propunerea Ministerului Finanțelor, pe Cristian-Gabriel Pascu in funcția de vicepreședinte la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial, scrie G4Media.ro. Cristian-Gabriel Pascu nu are nici o legatura cu…

- Oficiul National pentru Jocuri de Noroc (ONJN) are, de astazi, un nou vicepresedinte. Coalitia de guvernare a decis numirea lui Cristian-Gabriel Pascu in functia de vicepresedinte, potrivit romaniatv.net. Marcel Ciolacu a semnat decizia. In Monitorul Oficial a aparut astazi decizia premierul de a-l…

- Premierul Marcel Ciolacu a semnat luni, 1 aprilie, decizia de eliberare lui Mihail-Silviu Pocora din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. In locul acestuia a fost numit Cristian-Gabriel Pascu. Liberalul Cristi Pascu, consilier local in Sectorul 6, este cunoscut…

- Ofițerii de a DGA Craiova au dat, in cursul zilei de ieri, o lovitura de zile mari in Olt, reținandu-l chiar pe un apropiat al liderului PSD Olt Marius Oprescu, care este și liderul Consiliului Județean Olt. In cursul zilei de ieri, ofițerii de la DGA Craiova l-au reținut, intr-un dosar in care este…

- Blamate in spațiul public pentru cazurile in care jocul responsabil nu este respectat de catre unii dintre utilizatori, jocurile de noroc au o lunga istorie in țara noastra, sunt ferm reglementate de stat și au devenit in ultimii ani disponibile inclusiv pe internet. Industria de gambling din Romania…

- Controversatul secretar de stat Raed Arafat a primit in aceasta saptamana din partea Guvernului o noua „jucarie” financiara extrem de importanta, care l-a transformat intr-un vataf al spitalelor de urgența din Romania. Cabinetul condus de Marcel Ciolacu a anunțat recent ca toate achizițile de la spitalele…

- Dupa intrarea in Uniunea Europeana, asigurații din sistemul de asigurari de sanatate din Romania au dreptul la servicii medicale pe teritoriul statelor membre UE, Elveției și Marii Britanii, fapt pentru care țara noastra a decontat, in ultimii cinci ani, o suma uriașa pentru serviciile medicale oferite…

- Dupa intrarea in Uniunea Europeana, asigurații din sistemul de asigurari de sanatate din Romania au dreptul la servicii medicale pe teritoriul statelor membre UE, Elveției și Marii Britanii, fapt pentru care țara noastra a decontat, in ultimii cinci ani, o suma uriașa pentru serviciile medicale oferite…