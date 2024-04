Acţiunile Philips au crescut cu 46%, compania ajungând în SUA la un acord de închidere a unei investigaţii privind dispozitivele respiratorii Milioane de dispozitive au fost rechemate in 2021 din cauza temerilor ca componentele prezinta riscuri potentiale de cancer. Compania a declarat ca a constituit un provizion de 982 de milioane de euro, sau 1,1 miliarde de dolari, pentru plata cererilor de compensatii pentru vatamare corporala si de monitorizare medicala, adaugand ca acordul va pune capat incertitudinii privind litigiul pentru companie. Philips nu a recunoscut nicio vina sau raspundere sau ca orice ranire a fost cauzata de dispozitivele sale Respironics. ”Siguranta si calitatea pacientilor sunt prioritatea noastra cea mai mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

