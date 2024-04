Stiri pe aceeasi tema

- Numire surprinzatoare in fruntea Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc # Hairstylist-ul Cristian-Gabriel Pascu a fost numit de premierul Marcel Ciolacu in funcția de vicepreședinte al instituției aflate in subordinea Ministerului Finanțelor Publice, a anunțat G4 Media # Pascu nu are experiența in…

- Guvernul va mentine pana in primavara anului viitor plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale, a anuntat premierul Marcel Ciolacu in debutul sedintei Executivului. El a precizat ca in luarea acestei decizii, guvernul a tinut cont de tendinta de reducere a preturilor la nivel european.…

- Prim-ministrul Marcel Ciolacu a anuntat ca Guvernul aproba, in sedinta de joi, un ajutor de peste 86 de milioane de lei pentru intreprinderile mici si mijlocii. „Acesti bani vor ajuta peste 9.200 de firme romanesti sa isi dezvolte afacerile si sa mentina locurile de munca”, a mai spus seful Executivului.…

- „Valoarea maxima a grantului direct acordat pe intreprindere beneficiara nu poate depasi echivalentul in lei a 280.000 euro. Resursele financiare totale necesare implementarii schemei sunt de 1,2 miliarde lei, reprezentand echivalentul a 243, 2 milioane de euro, care se asigura de la bugetul de stat…