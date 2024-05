Stiri pe aceeasi tema

- Richard Abou Zaki rabufnește in ediția difuzata in seara aceasta de la „Chefi la cuțite”. Echipa sa a caștigat doua probe, insa saptamana trecuta nu a avut noroc, a pierdut battle-ul, iar o concurenta a fost eliminata.In seara aceasta, la „Chefi la cuțite”, cel de-al patrulea battle incinge atmosfera…

- Lacramioara Pintilie i-a cucerit pe jurați cu preparatul adus la preselecții. Concurenta a primit cuțitul de aur de la Chef Richard Abou Zaki. Are in spate o experiența de 16 ani in bucatarie, mare parte din ea acumulata in perioada in care muncea in Italia.

- Adina Chițu a venit la Chefi la cuțite cu desertul care ii amintește de copilarie: lapte de pasare, chiar daca ea nu are voie sa mai guste dulciuri vreodata din cauza unei boli autoimune. A aflat ca sufera de lupus in urma cu patru ani, dupa ce toata viața a avut simptome.

- Ediția din aceasta seara, de pe data de 8 aprilie 2024, a emisiunii Chefi la cuțite de la Antena 1 a fost plina de emoții. Alexandru Sabadeanu a primit cuțitul de aur de la chef Orlando Zaharia. Concurentul a gatit un desert complex pentru jurații emisiunii. Aceștia au fost impresionați!

- Evelyn Balu are o poveste dramatica. Tanara mama a trecut prin clipe de coșmar din cauza barbatului alaturi de care are doi copii. Concurenta nu s-a mai putut abține și a izbucnit in lacrimi.

- Cine este Orlando Zaharia de la Chefi la Cuțite? Noul jurat este cunoscut de catre telespectatorii fideli ai emisiunii, iar asta pentru ca el a fost invitat de multe ori sa jurizeze pentru amuleta sau sa ii ajute pe cei trei chefi celebri. Acum, bucatarul este intr-o postura in care nu și-a imaginat…

- Suzie Kennedy, cea mai cunoscuta sosie a lui Marilyn Monroe, și-a facut apariția in platoul sezonului 13 Chefi la cuțite. Chef Richard Abou Zaki, chef Alexandru Sautner, chef Ștefan Popescu și chef Orlando Zaharia au avut parte de o surpriza de zile mari in ediția 2 a show-ului culinar, de pe 19 martie…

- In prima ediție a noului sezon Chefi la cuțite, Iulia a povestit despre o forma de terapie care i-a pus pe ganduri atat pe jurați, cat și pe telespectatori. Iata ce inseamna terapia cu ingeri și cum te poate ajuta.