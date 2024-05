VIDEO. Incident revoltător în Craiova. Tânără în scaunul cu rotile, umilită de un șofer de autobuz O tanara cu handicap din Craiova a fost umilita de un șofer de autobuz. Era impreuna cu mama ei și a cerut sa i se deschida rampa pentru a urca, dar șoferul le-a inchis ușa in fața. S-a deschis o ancheta la regia de transport in comun, iar șoferul risca sa ramana fara loc de […] The post VIDEO. Incident revoltator in Craiova. Tanara in scaunul cu rotile, umilita de un șofer de autobuz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara cu handicap din Craiova a fost umilita de un șofer de autobuz. Era impreuna cu mama ei și a cerut sa i se deschida rampa pentru a urca, dar șoferul le-a inchis ușa in fața. S-a deschis o ancheta la regia de transport in comun, iar șoferul risca sa ramana fara loc de munca.

- UPDATE: Politistii l-au identificat pe barbatul care l-a agresat pe soferul de autobuz din Timisoara. Acesta este acuzat de lovire si alte violente. ”In urma verificarilor efectuate de politistii Sectiei 2 Timisoara, a fost identificat un tanar, in varsta de 24 de ani, banuit de comiterea infractiunii…

- Un șofer de autobuz de transport in comun din Timisoara a fost luat la bataie de un pasager, in urma unui conflict izbucnit intre cei doi. Conducatorul auto a fost ranit si dus la spital pentru ingrijiri medicale. Politistii au deschis dosar penal si il cauta pe agresor. Intregul scandal a avut loc…

- Un tanar de 25 de ani a ajuns la spital dupa ce a fost impuscat de politisti. Aflat la volanului unui microbuz acesta nu a raspuns la semnalele agentilor si a incercat sa sparga un baraj al Politiei. Agentii au tras mai multe focuri de arma, iar doua dintre gloante l-au nimerit pe sofer. Incident […]…

- O explozie puternica a avut loc, miercuri seara, la un camin de nefamiliști de pe strada Albinelor din cartierul craiovean Brestei. In urma deflagrației o parte a etajului 1 s-a prabușit. O femeie a murit, iar alte trei persoane au fost transportate la spital. Explozia nu a fost urmata de incendiu.…

- Un autocar plin cu copii a fost cuprins de flacari, in Moldova Noua. Autobuzul, in care se aflau 30 de copii, a luat foc in timp ce se afla in trafic. Autocarul in care se aflau copiii care mergeau spre școala a luat foc in timp ce se afla in trafic. Șoferul a fost cel […] The post FOTO. Un autocar…

- Un tanar de 25 de ani din Galați a incercat sa intre cu forța in Palatul Parlamentului. Barbatul, originar din Galați, a sarit gardul ce imprejmuiește cladirea, insa a fost prins și imobilizat de jandarmi. Intrusul ar fi spus ca tot ce și-a dorit a fost sa viziteze Casa Poporului, unde sunt, printre…