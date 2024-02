Stiri pe aceeasi tema

- Pe cine favorizeaza cu adevarat China, Joe Biden sau Donald Trump? Raspunsul nu este deloc simplu. Daca vrei sa ințelegi cum se simte China in legatura cu perspectiva ca Donald Trump sa caștige alegerile prezidențiale din America, rețelele sociale chineze ofera semnale revelatoare. In ultimele saptamani,…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mihai Tudose, susține ca in coaliția de guvernare exista impedimente tehnice in implementarea alegerilor comasate. Pe langa aspectele tehnice, Tudose arata ca o campanie facuta pe timpul verii nu este una normala pentru ca ”nici tramvaiul nu merge”. ”Nu despre…

- Irizarea norilor, fenomen optic rar și efemer. Imagini colorate pe cerul orașului Alba Iulia. FOTO ȘTIREA TA Irizarea norilor: Imagini colorate pe cerul orașului Alba Iulia au fost surprinse marți, de cititorii Alba24. Fenomenul este cunoscut sub numele de „irizare a norilor” sau „cloud iridescence”.…

- Un spectacol-coupe dedicat lui Ion Luca Caragiale este programat pe 30 ianuarie, de la ora 19,00, la Sala Media a Teatrului National "I.L.Caragiale" din Bucuresti.Potrivit TNB, actorul Niculae Urs a ales fragmente din articolele si corespondenta lui Caragiale pentru a pune in lumina trasatura cea…

- In noaptea de Revelion focurile de artificii au luminat cerul Clujului. Locuitorii orașului au ignorat recomandarile autoritaților de a renunța la articolele pirotehnice și au luminat cerul in noaptea dintre ani.La miezul nopții, orașul de pe Someș a fost „zguduit” de bubuituri, in cinstea noului…

- Anul 2023 se incheie cu un spectacol astronomic captivant, intrucat ultima luna plina a anului atinge punctul culminant in seara de 26 decembrie, aducand cu ea o lumina calda. Ce este Luna Rece, care și-a facut apariția in noaptea de Craciun? Fenomen astral in a doua zi de Craciun In a doua seara de…

- Nasa a publicat imagini cu ceea ce considera a fi cea mai puternica erupție solara din ultimii șase ani, o strafulgerare de foc pe suprafața Soarelui, aflata la o distanța de 150 de milioane de kilometri, care a intrerupt joi, pentru scurt timp, comunicațiile radio pe Pamant, scrie The Guardian.Agenția…

- O echipa de astronomi a facut o descoperire revoluționara, detectand un disc in jurul unei stele tinere dintr-o galaxie vecina, numita Marele Nor al lui Magellan. Este pentru prima data cand un astfel de disc, care este responsabil pentru formarea planetelor in galaxia noastra, Calea Lactee, a fost…