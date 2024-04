Stiri pe aceeasi tema

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei s-au transformat in Pedro Capo și Farruko la Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 6 aprilie 2024. Cei doi au cantat in spaniola și au adus atmosfera de vacanța in platou.

- Cea mai noua gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1 le va aduce Ilonei și lui Ristei o trecere neașteptata de la Motanul Danila și Veronica la balans pop pe o plaja din Puerto Rico, pe o colaborare cu aproape 3 miliarde de vizualizari – Farruko și Pedro Capo, cu…

- Florin Ristei și Ilons Brezoianu au facut un show de excepție pe scena Te cunos de undeva! Cei doi s-au transformat in Veronica și Motanul Danila, doua dintre personajele copilariei tuturor! Jurații au fost impresionați de spectacolul pe care l-au facut!

- Sambata aceasta, cea mai noua gala a transforming show-ului Te cunosc de undeva!, difuzata ȋncepand cu ora 20.00, la Antena 1 le-a adus o provocare de zile mari perechii de artiști formate din Ilona și Ristei.

- Moment unic in ediția din aceasta seara pe scena de la Te cunosc de undeva sezonul 20. Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in Pippo Franco și au cantat piesa „Chi chi chi, co co co”, o piesa pentru copii.

- Bella Santiago și Barbara Isasi fac echipa la „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, emisiune care revine la Antena 1 din 17 februarie. Sezonul 20 „Te cunosc de undeva!” dezvaluie o echipa plina de energie, formata din Barbara Isasi și Bella Santiago: „Pentru mine, cele mai amuzante momente sunt cele in…

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…