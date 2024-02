Stiri pe aceeasi tema

- In prima ediția a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de undeva!, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Cei doi s-au transformat in Rihanna și au interpretat piesa „We found love”.

- In primul episod al sezonlui 20 al emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzat pe data de 17 februarie 2024, Florin Ristei și Ilona Brezoianu s-au transformat in AC/DC și au interpretat celebra piesa "Thunderstruck". Cum au comentat jurații prestația lor.

- Connect-R și Shift fac echipa in emisiunea „Te cunosc de undeva”, sezonul 20, care va incepe sambata la Antena 1. Inca din prima ediție cei doi cantareți au avut parte de un moment plin de nostalgie, care le-a provocat emoții puternice. 2563 de transformari, 127 de concurenti si nu mai putin de 19 sezoane…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti care au acceptat provocarea de a participa

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…

- 8 echipe de artisti au spus spectaculosului show al transformarilor in cel de-al 20-lea sezon Te cunosc de undeva!, show ce va avea premiera pe 17 februarie, de la 20.00, la Antena 1. Ilona si Ristei, Emi si Cuza, Connect-R si SHIFT, Jo si Liviu, Eliza si Zarug, Barbara si Bella, Alexia si Dima si Paula…

- Vedetele care participa la Te cunosc de undeva All Stars 2024 Antena 1 pregatește un nou sezon al emisiunii Te cunosc de undeva. Filmarile pentru sezonul cu numarul 20 au inceput deja. Este vorba despre un sezon de tip Best Of, la care vor participa cei mai buni concurenți din edițiile anterioare. Și…