Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, afirma ca, intr-un ritm de reabilitare a retelei principale de termoficare a Bucurestiului de 70 de kilometri de conducta principala pe an, in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata din oras vor fi rezolvate. Edilul invoca sondaje de opinie care arata ca, daca in urma cu doi ani principala problema reclamta de bucuresteni era caldura, acum aceasta se situeaza pe locul al treilea sau al patrulea.