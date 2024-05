Stiri pe aceeasi tema

- Ceremonia funerara in memoria inalților oficiali iranieni care au murit in accidentul de elicopter din 19 mai 2024, in frunte cu președintele Ebrahim Raisi, se va desfașura in ziua de 21 mai in orașul Tabriz din provincia Azerbaidjanul de Est (aflata la granița cu Republica Azerbaidjan), regiunea in…

- Guvernul iranian a anuntat ca au fost identificate toate cele noua victime ale accidentului de elicopter de duminica in care si-a pierdut viata presedintele Ebrahim Raisi. In pofida faptului ca prezentau arsuri severe, a fost stabilita identitatea tuturor ocupantilor aeronavei prabusite, a declarat…

- Un specialist in aviație susține ca lipsa unui apel SOS de la pilotul elicopterului prabușit in Iran, in care se afla președintele Raisi, indica o „problema grava de control”. Procedurile arata ca in astfel de cazuri prioritate au manevrele de zbor și apoi se poate comunica. Specialistul Kyle Bailey…

- Israelul nu a fost implicat in niciun fel in moartea președintelui iranian Ebrahim Raisi și a ministrului sau de externe Hossein Amir Abdollahian, a declarat un oficial pentru agenția de presa Reuters.

- Presedintele iranian Ebrahim Raisi, ultraconservator considerat un potential succesor al liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, si-a pierdut viata intr-un accident de elicopter intr-o zona muntoasa din apropierea granitei cu Azerbaidjanul.

- Elicopterul in care se afla presedintele iranian Ebrahim Raisi si alti oficiali, intre care ministrul de externe, a fost localizat pe un munte din nord-vestul Iranului, au anuntat luni serviciile de salvare, estimand ca situatia "nu este buna" pentru a gasi supravietuitori, relateaza AFP si Reuters,…

- Cautari intense erau in desfasurare duminica dupa-amiaza in nord-vestul Iranului pentru a gasi elicopterul implicat intr-un accident si la bordul caruia pare ca se aflau presedintele Ebrahim Raisi si ministrul de externe Hossein Amir-Abdollahian, in timp ce starea acestora

- Forțele armate iraniene au primit ordin de mobilizare sa gaseasca elicopterul președintelui Ebrahim Raisi. In zona sunt condiții meteorologice "atat de proaste” incat trei dintre lucratori Semilunii Roșii din Iran sunt și ei disparuți, a anuntat un oficia