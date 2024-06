Stiri pe aceeasi tema

- Șoferul a fost la un pas sa fie atacat de un urs pe care l-a chemat insistent spre el, dupa ce a oprit mașina pe Transfagarașan, relateaza Digi 24.La un moment dat, in timp ce se afla la volanul unei mașini care circula pe Transfagarașan, barbatul a vazut pe drum trei urși.A oprit imediat mașina, apoi…

- Gest inconștient al unui șofer. Barbatul a fost la un pas sa fie atacat de un urs pe care l-a indemnat sa vina la el. Imaginile au fost filmate pe Transfagarașan. Șoferul a vazut cei trei urși care erau pe drum și a oprit. A inceput sa il cheme pe unul dintre ei: „Hai sus! Hai, mai, frumosule, hai sus!”.…

- ”Se redeschide circulatia pe Transalpina de pe data de 1 iunie 2024! In urma verificarii starii drumului de catre o comisie formata din reprezentantii CNAIR (inclusiv de la DRDP Craiova si SDN Targu Jiu), a fost luata decizia redeschiderii circulatiei rutiere pe Transalpina incepand cu data de 1.06.…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a inceput montarea de balustrade elastice, din cabluri și oțel, pe cele mai importante drumuri turistice din Romania, Transalpina și Transfagarașan.

- Șoferul inconștient aproape intra frontal in cel care circula din sens opusUn șofer a fost surprins in timp ce efectua o depașire extrem de periculoasa pe "centura lui Boc". Incidentul, care ar fi putut avea consecințe grave, a fost filmat și postat online, starnind numeroase reacții din partea celor…

- Accident mortal pe o șosea din județul Tulcea! Un șofer baut și fara permis a intrat in plin intr-un stalp, iar una dintre persoanele cu care era in mașina, o femeie de 70 de ani, a murit pe loc. Barbatul care nu avea drept de a șofa a pierdut controlul volanului. In plus, mașina pe care o conducea…

- Soferul unui autoturism a decedat in urma impactului cu o autocisterna, marti, in comuna Aricestii Rahtivani, pe DJ101I, sat Buda, a informat Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova, conform Agerpres.