FOTBAL: Detalii baraj de promovare în Liga 2 Miercuri de la ora 18 se desfașoara pe stadionul Solovan partida de baraj pentru accederea in liga a doua la fotbal, CSM SIGHET-GLORIA BISTRIȚA. Pentru evitarea aglomerației la casa de bilete in ziua meciului, conducerea clubului scoate biletele la vanzare incepand de luni, astfel: intre orele 8-12 biletele pot fi achiziționate la Sala Polivalenta, intre 17-19 gasiți bilete la stadion, iar miercuri in ziua meciului bilete vor putea fi achiziționate incepand cu ora 16. Partida CSM SIGHET-GLORIA BISTRIȚA este cel mai important meci din ultimii ani pentru fotbalul sighetean, astfel ca se așteapta… Citeste articolul mai departe pe sighet-online.ro…

Sursa articol si foto: sighet-online.ro

