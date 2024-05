A comandat un smartphone de pe net, dar a primit în colet haine vechi In urma investigațiilor efectuate intr-un caz de inșelaciune, sesizat de o femeie din localitatea Posmuș, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au identificat o tanara de 19 ani din Cluj-Napoca, banuita de comiterea faptei. Din cercetarile efectuate a reieșit faptul ca la data de 7 mai a.c., prin intermediul unei aplicații de vanzari online, femeia […] Articolul A comandat un smartphone de pe net, dar a primit in colet haine vechi apare prima data in Someșeanul.ro . Citeste articolul mai departe pe someseanul.ro…

Sursa articol si foto: someseanul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O tanara din Cluj-Napoca este cercetata de polițiștii bistrițeni, dupa ce ar fi inșelat o femeie din Posmuș, careia i-a trimis haine uzate in locul unui telefon, pe care l-a comandat online și pentru care a platit prețul solicitat. Potrivit IPJ Bistrița-Nasaud, in urma investigațiilor efectuate intr-un…

- O femeie din Posmuș a fost pacalita de o tanara de 19 ani, din Cluj-Napoca, de la care a cumparat, prin intermediul unei aplicații de vanzari online, un smartphone. Cand a deschis coletul, inauntru a gasit haine uzate. „La data de 17 mai a.c., in urma investigațiilor efectuate intr-un caz de inșelaciune,…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Mociu și a Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in cursul acestei dimineți la un grav accident rutier petrecut pe raza localitații Caianu. La fața locului au ajuns doua autospeciale cu modul de descarcerare, un echipaj SMURD și doua echipaje SAJ, care au…

- Un accident de circulație, in care au fost implicate trei autoturisme și un ansamblu de vehicule, s-a produs miercuri dimineața pe centura VOCE, la ieșire din Cluj-Napoca spre Apahida in zona Sub Coasta. Potrivit IPJ Cluj, traficul rutier a fost complet blocat, mai bine de o ora, dupa ce trei autoturisme…

- Polițiștii de la Biroul de Investigatii Criminale au pus in aplicare un mandat de percheziție domiciliara pentru documentarea mai multor inșelaciuni. Percheziția a fost efectuata in Bistrița, la locuința unei tinere de 16 ani, banuita de comiterea faptelor. Astfel, au fost descoperite și ridicate sume…

- Un barbat a fost accidentat de o mașina, joi in jurul orei 12.30, pe strada Primaverii din municipiul Cluj-Napoca, in timp ce traversa neregulamentar. Conform IPJ Cluj, din primele cercetari efectuate la fața locului a rezultat faptul ca, un barbat de 61 de ani, din comuna Florești, s-ar fi angajat…

- Polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Bistrița au fost solicitați miercuri sa intervina la un eveniment semnalat in extravilanul localitații Bistrița Bargaului. Conform IPJ, la locul indicat, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 71 de ani din Prundu Bargaului a cazut și s-a accidentat in timp…

- Un echipaj de jandarmerie din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Cluj, aflat in misiune luni seara pe raza municipiului Cluj-Napoca, a fost directionat de dispeceratul unitatii spre o strada din cartierul Marasti, in urma unui apel la SNUAU 112 privind tulburarea ordinii și liniștii publice.…