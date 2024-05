Carambol pe DN 1, la Bărcănești! Traficul spre București este blocat Traficul pe drumul national DN 1, la Barcanesti, pe sensul catre Capitala, este blocat și deviat, in urma unui accident in care au fost implicate mai multe autovehicule. Potrivit Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Prahova, in evenimentul rutier au fost implicate 6 autoturisme si un ansamblu de vehicule format din cap tractor si semiremorca. Din […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

