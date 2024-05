Stiri pe aceeasi tema

- "Un echipaj de la Garda de Interventie Pechea asigura masuri PSI la accident rutier (scurgeri de ulei hidraulic) in localitatea Piscu, in curba de la intrare. S-a deplasat si un echipaj de la SVSU Piscu, alaturi de Directia Drumuri. Cele doua autotrenuri implicate in accident au blocat total DN25",…

- Doliu in familia fostei mari gimnaste Gina Gogean. Mama sa a murit intr-un accident provocat chiar de sora sportivei, care a adormit la volan si s-a izbit cu masina de un tir la Piscu, in judetul Galați.

- Un accident rutier in care au fost implicate opt persoane, șase mașini și un TIR plin cu balast a avut loc, luni, pe DN1, in Barcanești. Traficul este blocat pe sensul catre București, fiind dirijat pe o strada adiacenta.

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul este oprit temporar pe DN 22 Tulcea ndash; Babadag, in zona localitatii Cataloi, judetul Tulcea, dupa ce doua autoturisme au fost implicate intr un accident.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…

- Patru mașini au fost implicate sambata intr-un accident produs pe DN6, in județul Giurgiu. Traficul este blocat.Centrul Infotrafic anunța pe DN 6, in localitatea Mihailești, județul Giurgiu, s-a produs un accident rutier in care au fost implicate 4 autovehicule, conform Mediafax.

- Traficul este blocat, duminica dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitații Medgidia, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. Doua persoane sunt ranite, informeaza Mediafax. „Pe autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul…

- UPDATE Vin primele vești despre starea victimelor accidentului. ,,La U.P.U.-SMURD au fost transportate 4 victime, doua femei, in varsta de 57, respectiv 60 de ani, și doi barbați, in varsta de 32, respectiv 34 de ani. Toate cele 4 victime au suferit policontuzii prin accident rutier. Sunt stabile la…

- Accident grav, produs in urma cu putin timp, la iesire din Buzau spre Ploiesti, la coborarea de pe pasarela Nehoiu, in apropiere de benzinaria din zona. Traficul este blocat. O autocisterna si doua autoturisme au fost implicate in eveniment. ,,Din primele date, este vorba despre o coliziune intre trei…