- Zarug și Eliza au impresionat cu momentul lor spectaculos din a patra gala Te cunosc de undeva! sezoul 20 din 9 martie 2024. Concurenții au dat tot ce au avut mai bun, iar unul dintre jurați le-a acordat mult ravnitul bonus de 100 de puncte.

- Zarug și Eliza Natanticu au facut o adevarata demonstrație de talent in a patra gala Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 9 martie 2024. Ei s-au transformat in PSY și SUGA și au cantat in coreeana pe o coregrafie complicata.

- Eliza si Zarug formeaza una dintre cele opt echipe participante in transforming show-ul Te cunosc de Undeva! sezonul 20. In ediția din aceasta seara, cei doi s-au transformat in Ozzy Osbourne și au cantat piesa „Dreamer”.

- Zarug și Eliza Natanticu au adus un moment romanesc pe scena de la Te cunosc de undeva! Cei doi s-au transformat in Mioara Velicu, un personaj care nu a fost deloc ușor de interpretat. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Zarug și Eliza Natanticu au adus energia in platoul Te cunosc de undeva! cu transformarea in Mioara Velicu. Momentul lor din a doua ediție i-a ridicat i-a ridicat pe toți la dans și a primit multe laude.

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…