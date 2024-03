Stiri pe aceeasi tema

- Zarug și Eliza Natanticu au surprins cu transformarea in Loredana și Tatae (B.U.G. Mafia) in a șasea ediție Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 23 martie 2024. Nimeni nu se aștepta ca cei doi sa apara astfel pe scena.

- Cea de-a șasea gala Te cunosc de undeva!, difuzata sambata aceasta, de la 20:00, la Antena 1, i-a pus la mare ȋncercare pe Eliza și Zarug. Dupa ce la finalul galei trecute și-au aflat noile personaje, respectiv Tatae (Tata Vlad, B.U.G. Mafia) și Loredana,

- Eliza Natanticu și Zarug și-au depașit limitele in aceasta seara datorita interpretarii lor. Cei doi au cantat in limba coreeana, interpretandu-i pe PSY și SUGA, iar coregrafia a fost și mai complicata. Jurații i-au laudat pentru numarul lor, deși se așteptau sa nu-l duca pana la capat din cauza complexitații.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Au cantat piesa „Don't be shy” de la Karol G, iar jurații au fost impresionați de momentul lor.

- Zarug și Eliza Natanticu au adus un moment romanesc pe scena de la Te cunosc de undeva! Cei doi s-au transformat in Mioara Velicu, un personaj care nu a fost deloc ușor de interpretat. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Transformare spectaculoasa in aceasta seara, in prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de Undeva!. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat in Cher și Tina Turner și au interpretat piesa "Shame shame shame".

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…