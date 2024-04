Stiri pe aceeasi tema

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzata pe data de 16 martie 2024, Dima Trofim și Alexia Țalavutis s-au transformat in Baby Shark. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au facut show in gala de la Te cunosc de undeva din 9 martie 2024. Concurenții au pus in scena musicalul „Cabaret”, iar costumele, mișcarile și muzica, i-a lasat pe toți fara cuvinte. Cum au reacționat jurații.

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca piesa „OTZL GLTZ” a Deliei a ajuns in trendingul romanesc. Artista a reinterpretat maneua dedicata Oțelului Galați in urma cu mai bine de un deceniu. In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au…

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au luat cu asalt scena Te cunosc de undeva! sezonul 20 in a doua ediția din 24 februarie 2024. Concurenții au pus in scena celebrul videoclip al piesei „Candy Man” al Christinei Aguilera.

- Transformare spectaculoasa in aceasta seara, in prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de Undeva!. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat in Cher și Tina Turner și au interpretat piesa "Shame shame shame".

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor concurenti care de-a lungul celor 19 sezoane au participat la realizarea celor nu mai putin de 2563 de transformari.

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au avut parte de momente amuzante in timpul filmarilor pentru „Te cunosc de undeva!”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi artiști au povestit prin ce peripeții au trecut pe platoul de filmare.„Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au spus „DA” transformarilor in cadrul celebrului show se numara echipa formata din Alexia…