- Romica Țociu și Paula Chirila au cantat in lima spaniola o piesa preluata și de Irina Loghin. Cei doi concurenți au lasat deoparte portul romanesc și au imbracat costumul de toreador. Au intepretat melodia „Porom pom pom”. Cum au comentat jurații prestația lor.

- In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Jo și Liviu Teodorescu au facut un show incendiar. Au cantat piesa „Don't be shy” de la Karol G, iar jurații au fost impresionați de momentul lor.

- Nu mai e un secret pentru nimeni fapul ca piesa „OTZL GLTZ” a Deliei a ajuns in trendingul romanesc. Artista a reinterpretat maneua dedicata Oțelului Galați in urma cu mai bine de un deceniu. In ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva! sezonul 20, Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au…

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au luat cu asalt scena Te cunosc de undeva! sezonul 20 in a doua ediția din 24 februarie 2024. Concurenții au pus in scena celebrul videoclip al piesei „Candy Man” al Christinei Aguilera.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva! a adus o noua transformare pentru concurenți. Alexia Țalavutis și Dima Trofin s-au transformat in Tesher și Jason Derulo. Cei doi au interpretat piesa „Jalebi Baby”.

- Transformare spectaculoasa in aceasta seara, in prima ediție a sezonului cu numarul 20 a emisiunii Te cunosc de Undeva!. Alexia Țalavutis și Dima Trofim s-au transformat in Cher și Tina Turner și au interpretat piesa "Shame shame shame".

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au avut parte de momente amuzante in timpul filmarilor pentru „Te cunosc de undeva!”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi artiști au povestit prin ce peripeții au trecut pe platoul de filmare.„Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent…