Stiri pe aceeasi tema

- Cuza și Emi s-au transformat, in primul episod al sezonului cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva, difuzat pe data de 17 februarie 2024, in Backstreet Boys și au interpretat piesa "Everybody".

- Romica Țociu a fost caștigatorul sezonului 16 al show-ului Te cunosc de undeva, unde a facut echipa cu Adriana Trandafir. In sezonul 20, care are premiera diseara, de la ora 20.00 la Antena 1, actorul evolueaza alaturi de alta actrița – Paula Chirila. In interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri,…

- Cel mai nou sezon Te cunosc de undeva!, ce va avea premiera sambata aceasta, de la 20.00, la Antena 1, aduce in fata telespectatorilor concurenti care de-a lungul celor 19 sezoane au participat la realizarea celor nu mai putin de 2563 de transformari.

- Alexia Țalavutis și Dima Trofim au avut parte de momente amuzante in timpul filmarilor pentru „Te cunosc de undeva!”, show-ul care va incepe in curand la Antena 1. Cei doi artiști au povestit prin ce peripeții au trecut pe platoul de filmare.„Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au spus „DA” transformarilor in cadrul celebrului show se numara echipa formata din Alexia…

- Alexia Țalavutis este una dintre concurentele celui mai nou sezon Te cunosc de undeva, insa, acesta nu este singurul proiect in care artista este implicata. Timpul ei este lumitat, filmeaza mult și nu reușește sa doarma suficient.Pe langa emisiunea matinala pe care o are la Antena Stars, Alexia Țalavutis…

- Johny Romano a primit vestea trista ca Rona Hartner s-a stins din viața și și-a exprimat regretul profund fața de moartea regretatei artiste. Iata care au fost primele declarații ale cantarețului!