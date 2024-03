Stiri pe aceeasi tema

- Zarug și Eliza Natanticu au surprins cu transformarea in Loredana și Tatae (B.U.G. Mafia) in a șasea ediție Te cunosc de undeva! sezonul 20 din 23 martie 2024. Nimeni nu se aștepta ca cei doi sa apara astfel pe scena.

- In ediția din aceasta seara, cea cu numarul cinci a emisiunii Te cunosc de undeva!, difuzata pe data de 16 martie 2024, Dima Trofim și Alexia Țalavutis s-au transformat in Baby Shark. Cum au comentat jurații momentul lor.

- Eliza Natanticu și Zarug și-au depașit limitele in aceasta seara datorita interpretarii lor. Cei doi au cantat in limba coreeana, interpretandu-i pe PSY și SUGA, iar coregrafia a fost și mai complicata. Jurații i-au laudat pentru numarul lor, deși se așteptau sa nu-l duca pana la capat din cauza complexitații.

- Zarug și Eliza Natanticu au adus un moment romanesc pe scena de la Te cunosc de undeva! Cei doi s-au transformat in Mioara Velicu, un personaj care nu a fost deloc ușor de interpretat. Cum au comentat jurații momentul lor.

- In noul sezon al emisiunii Te cunosc de Undeva, Zarug face echipa cu Eliza Natanticu. In aceasta seara, cei doi au prezentat un moment spectaculos pe scena show-ului transformarilor, interpretand o piesa din musicalul Hocus Pocus.

- In sezonul cu numarul 20 al emisiunii Te cunosc de Undeva!, Romica Țociu și Paula Chirila fac echipa. In prima ediție a emisiunii, cei doi concurenți s-au transformat in Andra și Maria Tanase și au interpretat piesa „Cine iubește și lasa”.

- Eliza Natanticu si Zarug fac echipa la „Te cunosc de undeva”, show-ul de la Antena 1 care a ajuns la cel de-al 20-lea sezon. „Te cunosc de undeva!”, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00.…

- Te cunosc de undeva!, unul dintre cele mai longevive talent show-uri din Romania, revine la Antena 1 cu cel de-al 20-lea sezon, din 17 februarie, in fiecare sambata, de la 20.00. Printre cele 8 echipe de artisti ce au raspuns provocarii de a participa in cadrul celebrului show al transformarilor se…