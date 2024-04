Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a fost intrebat, in emisiunea Insider politic, difuzata sambata la Prima TV, daca il sustine pe Mugur Isarescu pentru un nou mandat la sefia BNR. ”Romania are nevoie de stabilitate monetara si cred ca domnul Isarescu trebuie sa mai ia un mandat”, a raspus Marcel Ciolacu. …

- Premierul Marcel Ciolacu a vorbit astazi despre inflația din Romania, susținand ca aceasta se afla pe un trend descendent și chiar ”accelerat”. Cu toate acestea, prim-minitrul a uitat sa spuna ca țara noastra are cea mai mare rata a inflației din Uniunea Europeana, conform datelor oficiale. Ciolacu…

- Banii vor fi livrați pana pe data de 26 aprilie, iar tichetele sociale vor fi distribuite prin intermediul Poștei Romane, incepand cu data de 18 aprilie, in majoritatea localitaților din Romania. Fiecare beneficiar va primi un singur tichet in valoare de 125 de lei, care poate fi folosit exclusiv pentru…

- Premierul Marcel Ciolacu afirma ca statul Qatar este „un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu”, la fel cum Romania este „un factor de stabilitate recunoscut in Europa de Est”. „Statul Qatar este un broker de securitate respectat in Orientul Mijlociu, la fel cum Romania este un factor…

- Premierul a facut anunțul. Marcel Ciolacu a declarat ca este exclus ca in anul 2025 sa creasca taxele și impozitele pentru mediul privat. Acesta a declarat ca, deși este un fan al impozitarii progresive, ar fi de acord sa ramana cota unica, daca aceasta este cu adevarat unica pentru toata lumea. Marcel…

- Premierul Marcel Ciolacu a venit cu o veste excelenta. Din punctul sau de vedere, Romania va avea cea mai mare creștere economica din Europa, in 2024! Premierul Marcel Ciolacu vede Romania campioana in Europa, atunci cand vine vorba despre creșterea economica. Președintele Partidului Social Democrat…

- ”Romania castiga procesul privind Rosia Montana! Statul roman nu are de plata despagubiri de miliarde, ba chiar are de recuperat cheltuieli de judecata. Dupa noua ani de proces, acest dosar se inchide printr-o decizie definitiva si executorie”, a scris, vineri seara, pe Facebook, Nicolae Ciuca. Presedintele…

- Premierul Marcel Ciolacu a atras atenția, cu ocazia Zilei Internaționale de Comemorare a Victimelor Holocaustului, ca Romania și Europa se confrunta in prezent cu „pericole” ca extremismul, populismul și antisemitismul, care sunt alimentate de anumite grupuri.