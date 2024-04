Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepem prin a rezolva, asa cum am promis zilele trecute, problema concediilor medicale. Introducem azi, prin ordonanta de urgenta, scutirea de la plata contributiei sociale pentru indemnizatiile de concediu medical in cazul mamelor cu copii bolnavi, a gravidelor, a pacientilor cu afectiuni oncologice…

- Ungaria va semna un acord privind industria de aparare cu Suedia, a declarat premierul ungar Viktor Orban inaintea unei intalniri cu omologul sau suedez Ulf Kristersson la Budapesta, vineri, in contextul in care Ungaria se pregateste sa ratifice in cele din urma aderarea Suediei la NATO, noteaza Reuters,…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut o declarație importanta sambata, anunțand ca Parlamentul Ungariei va fi pregatit sa ratifice aderarea Suediei la NATO in cadrul sesiunii de primavara, care incepe la sfarșitul acestei luni. Aceasta veste vine in contextul unei dispute istorice intre cele doua…

- De cand a inceput razboiul in Ucraina, tinerii din aceasta țara au luat pur și simplu cu asalt centrele de recrutare pentru a se inrola in armata! Este un adevarat exemplu in Europa! In timp ce Armata Romana incearca, fara prea mult succes, de mai bine de un an sa gaseasca 5.000 de noi soldați care…

- Suedia este pe cale sa devina prima „țara de nefumatori” din lume, conform datelor publicate de agenția Bloomberg . In 2022, doar 5,6% din populația Suediei mai fuma, iar daca va menține ritmul, rata fumatului va scadea sub 5% in 2024, nivel la care o țara se poate declara nefumatoare. Rata fumatului…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a afirmat joi ca relatia Ucrainei cu NATO si UE „face parte din pachetul de negocieri” in fata Rusiei si a apreciat ca este „prea devreme” pentru a spune care va fi „rolul” celor doua organisme la care Kievul doreste sa adere, informeaza AFP. „NATO si UE fac ambele…

- Finlanda, Suedia si Norvegia au cunoscut in ianuarie un val de frig sever, care a depasit recordul de -44,6°C (in nordul Suediei), cea mai scazuta temperatura inregistrata in aceste trei tari de la inceputul secolului. Chiar și la Oslo a fost comsemnat recordul negativ de -31,1°C. Legate de fluxurile…

- Schimbarile climatice cauzate de activitatile umane ar urma sa aiba ca rezultat in Europa de Nord valuri de frig extrem mai rare, dar, paradoxal, potential mai periculoase, potrivit unui studiu publicat miercuri, relateaza AFP.Finlanda, Suedia si Norvegia au cunoscut in ianuarie un val de frig sever,…