Viktor Orban: Parlamentul Ungariei va ratifica aderarea Suediei la NATO Premierul Ungariei, Viktor Orban, a facut o declarație importanta sambata, anunțand ca Parlamentul Ungariei va fi pregatit sa ratifice aderarea Suediei la NATO in cadrul sesiunii de primavara, care incepe la sfarșitul acestei luni. Aceasta veste vine in contextul unei dispute istorice intre cele doua țari și reflecta eforturile de reconstruire a increderii reciproce. Orban a subliniat ca este o veste pozitiva ca disputa cu Suedia se apropie de o soluție și a exprimat optimismul ca aderarea Suediei la NATO va fi ratificata la inceputul sesiunii parlamentare de primavara. Acest anunț este așteptat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

