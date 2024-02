Giganţi imobiliari suedezi îşi revizuiesc în scădere valoarea activelor, în timp ce preţurile scad puternic Ani de zile, proprietatile din Europa si in special din Germania si Suedia au avut o expansiune, pe masura ce ratele dobanzilor au scazut, turboalimentand cererea. O crestere brusca a dobanzilor a intepat aceasta bula. SBB, cel mai mare proprietar de active comerciale al Suediei, a revizuit in scadere valoarea proprietatilor sale cu peste 13 miliarde de coroane suedeze (1,3 miliarde de dolari), reducandu-si portofoliul – inclusiv prin vanzari – la 73 de miliarde de coroane, de la 135 de miliarde. Compania a inregistrat o pierdere in 2023 de peste 22 de miliarde de coroane. Heimstaden, un investitor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

