Stiri pe aceeasi tema

- „Sunt ferm convins ca in Qatar caștigați mult mai bine financiar decat ați fi caștigat in Romania in acest moment. Eu sper din tot sufletul, nu numai cifrele care ne arata acest trend de creștere in Romania, care s-a datorat in primul și in primul rand unei perioade de stabilitați politice intr-o perioada…

- Valabilitatea cardurilor de energie a fost prelungita, astfel ca romanii iși pot plati facturile din banii Guvernului pentru o perioada mai lunga. Valabilitatea cardurilor de energie expira pe data de 31 martie 2024! Guvernul a constatat ca mulți romani inca mai au bani pe cardurile primite de la Guvern,…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a participat recent ca speaker la Conferinței “Human Revolution. Resursele Umane – Parteneri in Construirea Viitorului“, de unde a tras niște concluzii importante, despre care a vorbit printr-o postare pe Facebook. Cum vrea ministrul Muncii , Simona Bucura Oprescu,…

- Biserica este indrumare, sprijin si alinare, pentru romanii din tara, dar cu atat mai mult pentru cei din diaspora, a spus Nicolae Ciuca la o intalnire cu romanii din Spania. Nicolae Ciuca , liderul PNL, s-a intalnit cu comunitatea de romani din Madrid intr-o biserica romaneasca din Spania. In cadrul…

- La Spitalul Județean de Urgența Galați, unui numar de 22 de roboți li s-a incredințat importanta sarcina de dezinfecție a salilor de operație și a saloanelor, investiție realizata cu bani europeni, unica in Moldova. Unul dintre cei mai performanți roboți din lume reușește sa realizeaza igienizarea…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca a cerut și a obținut viza pentru Statele Unite și le-a recomandat tuturor romanilor care indeplinesc condițiile cerute de SUA sa ceara asemenea vize. Din postarea premierului reiese ca el a obținut viza turistica pentru SUA, viza care ar fi accesibila și cetațenilor…

- Premierul Marcel Ciolacu, posibil candidat al PSD la alegerile prezidențiale, vrea sa evite cu orice preț situația din 2014, atunci cand, romanii din diaspora au stat la cozi pentru a vota, iar nemulțumirea a fost indreptata catre candidatul PSD și premierul de atunci, Victor Ponta.Romanii din strainatate…

- Gheorghe Flutur lanseaza o provocare de proporții pentru liderul AUR, George Simion: sa candideze la șefia Consiliului Județean Suceava și, in caz de infrangere, sa se retraga definitiv din politica. Acest anunț vine in contextul unui schimb de replici aprins intre cei doi, in urma mitingului organizat…