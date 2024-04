Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea susținerii eforturilor de pace și restabilirii securitații in Orientul Mijlociu, in cadrul unor declarații de presa comune cu omologul sau din Qatar, care și-a exprimat opinia asupra faptului ca razboiul din Gaza a suscitat poziții diferite. Premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu a inceput marti o vizita de lucru de doua zile in Qatar, iar pe agenda intrevederilor se afla dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro. The post INTALNIRE Premierul Ciolacu aduce din Qatar investiții de 15 miliarde euro first appeared…

- Primul-ministru Marcel Ciolacu se afla in aceste zile intr-o vizita oficiala in Qatar, iar una dintre primele sale acțiuni a fost sa se intalneasca cu romanii stabiliți in aceasta țara din Orient. Premierul Marcel Ciolacu s-a intalnit cu romanii stabiliti in Qatar, carora le-a transmis ca este convins…

- Premierul Marcel Ciolacu efectueaza in perioada 16-17 aprilie o vizita in Qatar, care va viza dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investiții in valoare de 15 miliarde de euro, potrivit Executivului.

- Premierul Marcel Ciolacu si sase ministri se afla, incepand de marti, in vizita de lucru in Qatar. Pe agenda discuțiilor se afla dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro, conform unui comunicat al Executivului.

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat un plan ambițios pentru a moderniza linia de metrou Berceni-Pipera, una dintre cele mai frecventate rute din capitala Romaniei. Proiectul, cu un buget estimat la aproape un miliard de euro, se va baza in mare masura pe finanțare europeana. Acest demers vine in contextul…

- Premierul Marcel Ciolacu a decis sa renunțe la ideea organizarii unui referendum pentru exploatarea resurselor de la Roșia Montana, ca urmare a deciziei Curții de Arbitraj de la Washington in favoarea Romaniei. Curtea Internaționala pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții (ICSID)…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a facut o postare semnificativa pe pagina sa oficiala de Facebook, evidențiind beneficiile plafonarii prețurilor la energie, gaze și alimente. Potrivit postarii, peste 1.100 de lei ar fi fost platiți lunar de milioane de familii daca nu ar fi fost implementate aceste…