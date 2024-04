Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat, la intalnirile cu inaltii oficiali de la Doha, ca "eforturile comune de pace și securitate in Orientul Mijlociu și dezvoltarea unor proiecte majore de investiții vor dezvolta constant relația intre Romania și Qatar".

- Premierul Marcel Ciolacu a subliniat necesitatea susținerii eforturilor de pace și restabilirii securitații in Orientul Mijlociu, in cadrul unor declarații de presa comune cu omologul sau din Qatar, care și-a exprimat opinia asupra faptului ca razboiul din Gaza a suscitat poziții diferite.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat dupa intalnirea cu omologul sau din Qatar ca prin prezența sa acolo iși dorește sa transmita un mesaj puternic ca Romania este alaturi de Qatar, pentru ca impreuna cu Statele Unite și partenerii din Uniunea Europeana sa susțina eforturile de pace și pentru restabilirea…

- Premierul Marcel Ciolacu se afla intr-o vizita de lucru in Qatar, impreuna cu mai mulți miniștri. El a avut o intalnire și cu unii dintre romanii stabiliți in Qatar, carora le-a transmis ca-i vrea inapoi in Romania, chiar daca e conștient ca acolo caștiga mult mai bine. Potrivit unei informari oficiale…

- Premierul Marcel Ciolacu, alaturi de 6 miniștri, au plecat in vizita oficiala in Qatar, acolo unde se va discuta o potențiala colaborare in Parteneriat Public Privat pentru mai multe proiecte extrem de importante. Marea lovitura ar fi o finanțare pentru cea mai controversata și mai așteptata autostrada…

- Premierul Marcel Ciolacu spune ca Romania si-a consolidat in cei 20 de ani de la aderarea profilul de aliat responsabil in NATO, implicat activ in promovarea valorilor si principiilor democratice, a securitatii si stabilitatii in spatiul euroatlantic. Cu prilejul marcarii Zilei NATO in Romania, premierul…

- Premierul Marcel Ciolacu are programata, joi, o intrevedere cu cancelarul austriac, Karl Nehammer, care s-a opus aderarii Romaniei la Spațiul Schengen, prezent in Romania pentru a participa la congresul PPE. Premierul roman are in agenda intrevederi și cu omologii din Grecia și Polonia.Joi,…

- Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat, marti, sustinerea pentru solutia celor doua state, astfel incat sa fie respectate aspiratiile legitime ale poporului palestinian, precum si dreptul la securitate al Statului Israel. Precizarile au fost facute in cadrul intalnirii anuale cu sefii misiunilor…