- Premierul Marcel Ciolacu si sase ministri se afla, incepand de marti, in vizita de lucru in Qatar, dezvoltarea in Romania a unor proiecte de investitii in valoare de 15 miliarde de euro aflandu-se pe agenda discutiilor, conform unui comunicat al Executivului.

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni seara, la Antena 3, ca va face o vizita oficiala in Qatar pentru a cauta bani de investiții in proiecte majore de infrastructura, printre care ruta Comarnic-Brașov.

- In cadrul ședinței de Guvern se vor semna documentele pentru finanțarea celei mai așteptate autostrazi din Romania, Autostrada Moldovei A7. Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca se vine cu o finanțare de 600 de euro pentru Autostrada Moldovei și cu 550 de milioane de euro pentru a se finaliza centura…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca una dintre cele mai controversate autostrazi din Romania, Comarnic-Brașov, ar putea fi facuta in parteneriat public-privat și va putea fi folosita numai cu taxa. Aceasta autostrada, așteptata de 30 de ani, nu a fost inclusa in finanțarea prin…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a explicat faptul ca una dintre cele mai controversate autostrazi din Romania, Comarnic-Brașov, s-ar putea face in parteneriat public-privat, iar pe aceasta autostrada va exista taxa de acces. Aceasta autostrada, așteptata de 30 de ani, nu a fost inclusa in…

- Comisarul european pentru Transporturi, Adina Valean, explica faptul ca Romania nu a inclus aproape niciodata controversata autostrada Comarnic Brașov intre proiectele finanțate din bani europeni. Valean arata ca Romania a cautat mereu alte surse de finanțare, iar rezultatul este ca dupa 20 de ani de…

- Premierul Marcel Ciolacu e optimist! Romania poate deveni in urmatorii 4-5 ani una dintre marile forte economice ale continentului, daca isi pastreaza stabilitatea politica si economica, a declarat Marcel Ciolacu. Potrivit agerpres.ro , șeful Executivului a participat, marti, la evenimentul AmCham CEO…

