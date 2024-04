Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au atacat orașul Harkov cu drone in noaptea de joi. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, relateaza ukrinform.net. „Patru persoane au murit, cel puțin 10 au fost ranite. Blocurile de locuințe și casele dintr-o zona privata au fost deteriorate”, a scris pe Telegram,…

- Cinci persoane au murit in cursul noptii de miercuri spre joi in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov, al doilea ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, noteaza AFP.

- Eoul din Alba, care lupta pe frontul din Ucraina, și-a incheiat misiunea pe pamant: A murit in timpul unei misiuni de evacuare a raniților din regiunea Harkov Eoul din Alba, care lupta pe frontul din Ucraina, și-a incheiat misiunea pe pamant: A murit in timpul unei misiuni de evacuare a raniților din…

- Cugireanul care lupta pe frontul din Ucraina a murit in timpul unei misiuni de evacuare a raniților. Ramas bun, Ovidiu Stoica! Cugireanul care lupta pe frontul din Ucraina a murit. Ovidiu Anton Stoica, un roman care facea parte din ”Fight for Ukraina Internațional Legion”, o unitate militara a Forțelor…

- Mici echipe ale armatei ucrainene au luat parte la ostilitațile din Sudan, ajutandu-l pe liderul țarii sa evite forțele rebele susținute de Grupul Wagner, a informat Wall Street Journal pe 6 martie, citand oficiali militari ucraineni și sudanezi nenumiți. Rusia menține o prezența puternica in țari…

- Un barbat de 37 de ani s-a intors recent in Nepal dupa ce a suferit rani pe frontul din Ucraina. El a declarat pentru CNN ca a fost martor la scene oribile și regreta decizia de a se alatura armatei Kremlinului ca mercenar strain.

- Ucraina a acuzat vineri Rusia ca a folosit substanțe toxice in peste 200 de atacuri pe campul de lupta numai in luna ianuarie. Ucraina a acuzat anterior Moscova de utilizarea cloropicrinei, care a fost folosita ca gaz otravitor in Primul Razboi Mondial, noteaza Reuters. Statul major ucrainean a declarat:…

- Autoritațile ucrainene susțin ca doi francezi au murit in timpul unui atac aerian din Herson. Alți straini au fost raniți in timpul exploziilor, potrivit CNBC. Oficiali ucraineni au anunțat ca doi cetațeni francezi au fost uciși de dronele lansate de ruși asupra regiunii Herson din Ucraina. Alți cetațeni…