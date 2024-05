Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin trei ucraineni au murit și alte trei persoane au fost ranite, marți seara, in timpul unui atac rusesc cu rachete. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din Ucraina.UPDATE 1 mai, ora 08.

- Un atac rus cu rachete a provocat luni moartea a cel putin patru persoane si ranirea altor 28, in orasul portuar Odesa, in sud-vestul Ucrainei, a anuntat guvernul regional, revizuind in crestere un prim bilant, informeaza AFP, preluat de agerpres.ro. “Trei femei si un barbat au fost ucisi. Potrivit…

- Cel puțin patru oameni au murit in urma unui atac rusesc asupra unui oraș din nordul Ucrainei. Autoritațile locale spun ca sunt și mai multe persoane ranite. De asemenea, pagubele sunt importante, anunța ucrainenii. Atacul a vizat infrastructura civila, a transmis primarul orașului Chernihiv. Informația…

- Forțele ruse au atacat orașul Harkov cu drone in noaptea de joi. Cel puțin patru persoane au murit, iar alte zece au fost ranite, relateaza ukrinform.net. „Patru persoane au murit, cel puțin 10 au fost ranite. Blocurile de locuințe și casele dintr-o zona privata au fost deteriorate”, a scris pe Telegram,…

- Cinci persoane au murit in noaptea de miercuri spre joi in urma unor noi atacuri rusesti asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, potrivit AFP, informeaza News.ro.Patru persoane au murit, dintre care trei salvatori, si cinci au fost ranite intr-o 'a…

- Cel puțin 11 persoane au fost ranite in urma unui atac cu drone rusești in sudul Ucrainei, anunța luni autoritațile. Un incendiu a izbucnit la o importanta centrala electrica rusa dupa ce dronele ucrainene au atacat zona. Kievul a declarat ca dronele rusești au lovit regiunile sudice Mykolaiv și Odesa,…

- UPDATE 7:17Un tanar a fost ucis si mai multe persoane, inclusiv un copil de trei ani, au fost ranite cand o drona rusa a lovit un bloc de apartamente in orasul portuar Odesa, potrivit autoritatilor."Copilul de trei ani are probleme la picior si se afla sub supraveghere medicala", a declarat guvernatorul…