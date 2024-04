Stiri pe aceeasi tema

- Cinci persoane au murit in noaptea de miercuri spre joi in urma unor noi atacuri rusesti asupra Harkovului, al doilea oras ca marime din Ucraina, au anuntat autoritatile, potrivit AFP, informeaza News.ro.Patru persoane au murit, dintre care trei salvatori, si cinci au fost ranite intr-o 'a…

- Cel putin 18 persoane, intre care copii, au fost ranite marti intr-un atac rusesc asupra orasului Dnipro, partea de centru-sud a Ucrainei, a anuntat guvernatorul regional Serguid Lyssak, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "Dnipro, deja 18 raniti. Dintre cele 12 persoane spitalizate, cinci sunt copii",…

- Forțele de Aparare Aeriana au distrus 18 ținte aeriene: noua rachete de croaziera Kh-101/Kh-555 și noua drone Shahed-136/131, relateaza ukrinform.net. Anunțul a fost facut de comandantul Forțelor Aeriene ale Forțelor Armate ale Ucrainei, Mykola Oleshchuk, pe canalul sau de Telegram. Pe parcursul nopții…

- Razboi in Ucraina, ziua 761. Cel puțin 11 persoane au fost ranite in urma unui atac cu drone rusești in sudul Ucrainei, anunța luni autoritațile. Un incendiu a izbucnit la o importanta centrala electrica rusa dupa ce dronele ucrainene au atacat zona.

- Cel puțin 40 morți și 100 de raniți dupa ce mai multe persoane in ținuta de camuflaj au deschis focul la o sala de concerte de langa Moscova. Cel puțin 40 persoane au fost ucise și 100 ranite in incidentul armat care a avut loc astazi la sala de concerte Crocus City Hall din apropierea […] Articolul…

- Un incident cu focuri de arma a avut loc in sala de concerte Crocus City Hall de langa Moscova, a anunțat in aceasta seara agenția... The post Atac armat la Moscova! Cel puțin 14 persoane au fost ucise și 35 ranite la o sala de concerte appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Fotograful Dmitri Markov a murit la varsta de 41 de ani. Acest lucru a fost anunțat de publicația „Provincia Pskov”, care citeaza postarile de pe rețelele de socializare ale prietenilor sai, scrie Meduza. Markov este autorul unei fotografii devenita simbol al persecuției lui Alexei Navalnii, iar vestea…

- Cinci oameni au murit in urma atacurilor aeriene lansate de ruși in ultimele 24 de ore asupra unor localitați din nordul și estul Ucrainei. Obuzele rusești au ucis patru persoane in doua sate din regiunea Sumi, langa granița cu Rusia, potrivit Reuters. Regiunea este atacata frecvent de ruși. De asemenea,…